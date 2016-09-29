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Metruk binada çürümüş erkek cesedi bulundu

Konya’nın Akşehir ilçesinde tarlada bulunan metruk binada çürümüş bir erkek cesedi bulundu.Olay, Akşehir Devlet Hastanesi yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi.

29 Eylül 2016 Perşembe, 10:12
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Konya’nın Akşehir ilçesinde tarlada bulunan metruk binada çürümüş bir erkek cesedi bulundu.
Olay, Akşehir Devlet Hastanesi yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi. Tarladaki metruk binadan gelen kokular üstüne vatandaşın ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, binanın içinde çürümüş halde bir cisim buldu. Savcının olay yerine gelmesi ve yapılan çalışmalar ardından cesedin İbrahim Kutlu adında 55 yaşındaki bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Çürüyen cesedin vefat tarihinin yaklaşık 6 ay öncesi olduğu varsayım edilirken, beden incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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