Mevlana Müzesi bahçesindeki ek bina inşaatı

KONYA (AA) – Hazreti Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Mevlana Müzesi bahçesindeki ek bina inşaatıyla ilgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararın, doğru ve çok güzel bir sonuç olduğunu söyledi.

Bayru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana Müzesi’nin içerisine yapılacak ek bina inşaatı yapımı sırasında kemik ve mezar kapak taşları bulunduğunu anımsattı.

Söz konusu alanın gül bahçesi olduğunu ve inşatın yapılmasının doğru olmadığını belirten Bayru, kazıda mezarın çıkmasının kendisini şaşırtmadığını ifade etti.

– “Eski mezarın olduğu yerde önemli kişilerin de kabri bulunuyor”

İnşaatın yapıldığı yerde mezar olduğunun bilindiğini savunan Bayru, şöyle konuştu:

“Eski mezarın olduğu yerde önemli kişilerin de kabri bulunuyor. Türbenin manevi havasını bozması bakımından da yanlış bir adım olacaktı. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayı ile mezar çıkan bölümün korunması, Bakanlık onayı da alınarak projenin revize edilip kalan kısımda çalışmalara devam edilmesi doğru ve çok güzel bir karar. Bugüne kadar gül bahçesinin olduğu yere bina yapılması düşüncesi yanlıştı. Otoparkın olduğu bölgeye, istimlak edilen araziye müze ek binası yapılması doğru olacaktır. Sonuçta bu yapının Mevlana Kültür Vadisi denilen bölgenin içinde olması gerekiyor.”

Mevlana Müzesi’ni ziyarete gelen 23 yaşındaki Muhammet Emre Erfidan ise bu tür yapıların müze bahçesine yapılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Müzenin şantiye alanına dönüşmesinin kendisini rahatsız ettiğini anlatan Erfidan, “Dini inancı olan insanız. Mezara saygı duyulması gerekiyor. İnşaatın başka bir alana yapılmasını diliyorum. Mezarın korunması ve projenin revize edilmesi kararı doğru buluyorum.” diye konuştu.

Mevlana Müzesi gül bahçesinde gerçekleştirilen ek bina inşaatı, hafriyat çalışmaları sırasında kemik ve mezar kapak taşları bulunması nedeniyle dün durdurulmuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayı ile mezar çıkan bölümün korunması, Bakanlık onayı da alınarak projenin revize edilip kalan kısımda çalışmalara devam edilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmişti.