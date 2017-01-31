Mevlana Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi tarafından kent merkezindeki trafiği rahatlatmak için yapımına başlanan Mevlana Tüneli’ndeki çalışmalar devam ediyor.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kuzey ulaşım aksında tıkalı olan noktaların açılmasıyla birlikte şehir trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan tüneldeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Temeli 9 Nisan’da atılan ve bin 300 metre uzunluğunda iki tüpten oluşacak tüneldeki çalışmaların yarısı tamamlandı.

Planlandığı şekilde devam eden çalışmalarda, her iki tüpte de yaklaşık 300’er metre ilerleme kaydedildi.

Sadece giriş kısmına yaklaşık 300 fore kazık uygulamasının yapıldığı tünelde, delme işlemleri hızlanırken inşaat çalışmalarının yazın tamamlanması öngörülüyor.