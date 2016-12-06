KARAMAN (AA) – Karaman’da, Mevlana’nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema gösterisi düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ünüvar, Piri Reis Kültür Merkezi’ndeki törende yaptığı konuşmada, Mevlana’nın Karaman için çok önemli olduğunu ifade etti.

Ünüvar, “Hazreti Mevlana ve ailesi Belh’ten yola çıktıktan sonra Karamanoğlu sultanının davetini geri çevirmemiştir. Yüzlerce davet içinde Karaman’a gelmeleri tesadüf değildir. Karaman, Mevlana ve ailesine en iyi şekilde ev sahipliği yapmıştır. Mevlana ilk eğitimini Karaman’da almış, etrafına ışık saçmaya Karaman’da başlamıştır. Daha sonra Selçuklu sultanının ısrarıyla annesini, ağabeyini ve çocuğunu Karaman’da bırakarak Konya’ya gitmiştir. Her yıl binlerce Mevlana, dostu onun yüzünün nuru validesini ve akrabalarının kabirlerini Karaman’da ziyaret etmektedirler. Bu yüzden vuslat törenlerinin Karaman’da başlaması önemlidir.” diye konuştu.

Programda Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi, katılanlara sema hakkında bilgi verdi. Daha sonra Uluslararası Mevlana Vakfı, tasavvuf musikisi eşliğinde sema gösterisi sundu.

Sema gösteri sonrası Ünüvar, Esin Çelebi ile Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Nadir Karnıbüyükler’e plaket ve çiçek takdim etti.