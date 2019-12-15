Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
KONYA (AA) – Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce, Mevlana’nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında 3'üncüsü düzenlenen Türbe Önü Buluşmaları'nın sohbet çadırı etkinliğine, semazenbaşı Ahmet Sami Küçük konuk oldu.
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, semazenbaşı Ahmet Sami Küçük, Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen Türbe Önü Buluşmaları'nda "Sema’da maneviyat ve Mesnevi" üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.
Açıklamada ifadesine yer verilen Küçük, Sema’da maneviyatın önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Sema, usul ve esaslara uygun bir şekilde yapılmalıdır. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sema Grubu, Hazreti Mevlana ve Mevleviliği, yurt içinde ve yurt dışında, sağlıklı ve düzgün bir şekilde anlatmak için çalışmalar yürütüyor. Sema yapmak tasavvufta en güzel terbiye metotlarından birisidir. Sema insan yetiştirir. 746. Şeb-i Arus etkinliklerinde Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Sema Ayin-i Şerifi'ne katılan 27 semazenin yetişmesinde emeğim olduğu için gurur duyuyorum. Sema yapmak için müracaat edenleri titizlikle tetkik ediyoruz."
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Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
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