Mevlana'nın hayatı çizgi film ile anlatılıyor
KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Büyük İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı, Karatay Belediyesi'nin hazırladığı 30 bölümden oluşan "Mihrimah Karatay" isimli çizgi filmi, yoğun ilgi görüyor.
Düşünceleri yüzyıllardır insanlığa ışık tutan, ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömrü süresince insan ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, 746. ölüm yıl dönümünde anılıyor.
Batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anılan Hazreti Mevlana, tasavvufi öğretinin en güzel şekilde işlendiği eserleriyle insanlığa yüzyıllardır yol gösteriyor.
Ahirete irtihalinin 746'ncı yılında törenlerle anılan Hazreti Mevlana'nın hayatı, Karatay Belediyesi'nin hazırladığı 30 bölümden oluşan çizgi filmle vatandaşlara anlatılıyor.
Hazreti Mevlana'nın eserlerinden derlenen hikmetli sözlerinin de yer aldığı videoda, Mevlana'nın ailesiyle Konya'ya gelişi ve Şems-i Tebrizi ile buluşması yoğun ilgi çekti.
– "Daha çok gençler ilgi gösteriyor"
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mihrimah Karatay'ı uzun soluklu çalışmanın ardından Şeb-i Arus haftasına yetiştirdiklerini söyledi.
Hazreti Mevlana'nın hayatıyla iligili pek çok kaynaktan istifade edilerek çizgi filmin hazırlandığını anlatan Kılca, şunları kaydetti:
"Hazreti Mevlana'nın hayatını öğrenmeye çalışıyoruz ama görsel alanda anlatımının yetersiz olduğunu gördük. Sosyal medyada bu hazırladığımız Mihrimah Karatay'ı sosyal medyada yayınladık. Şu ana kadar bu platformlarda 5 milyon izlenme oranına ulaştı. Bir ay öncesinde başladığımız çalışmamızda 22'nci bölümü de yayınladık. 1 dakikalık bölümlerden toplamda 30 bölümde tamamlayacağız. Şeb-i Arus gecesi 17 Aralık'ta 30 dakikalık tek bölüm halinde Mevlana hayatını yayınlayacağız ve milyonlara bu şekilde ulaştırmış olacağız. Geri dönüşleri de harika. Hedefimiz Mevlana'nın hayatının doğru ve kısa anlatımla herkese ulaştırılmasıdır. Bunu da başaracağız inşallah. Daha çok gençler ilgi gösteriyor."
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