Mevlanayı Anma Törenleri İstişare Toplantısı düzenlendi

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya’nın gelişiminde tasavvufun manâlı olduğunu belirterek, “Belh’cilt kalkıp takriben 10 günü aşan bir yolculukla Konya’ya gelen Sultan-ı Ülema ve oğlu Hz. Mevlana’nın Konya’nın dününe bugününe ve bundan sonraki dönemine katkısı açık açık görülebilir” dedi.

Çalıştayın şanslı olacağını düşündüğünü söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise “Çok değerli hocalarımız var. Fazla değerli misafirlerimiz var. Onların fikirlerinden faydalı hale getirmek isteriz ve Konya’mız adına, kültürümüz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fakat her yıl birçok ağız dalaşı yaşıyoruz ihtifallerle ilgili. Hemen kültürel miras deyince aslında kültürel mirasın korunması için fazla sayıda kuruluş oluşturulmuştu. Aslına uygun şekilde muhafazası çok önemlidir. O nedenle ihtifallerde de fazla yeni ve hikmetli kimsenin önünü kesmek istemem ama çok manâlı değişiklikler gerçekleştirmek muhtemel değildir. Çünkü fiziki olmayan kültürel servet, fiziki kültürel mirasta aslının korunması için kültürel miras olarak adlandırılmıştır. Bu noktada alt oysa aslına uygun icrası için alınması gereken tedbirler konusu önemlidir, bu değerlendirilmelidir. Eksikler varsa onlar giderilmelidir. Usule tutarsız yapılan varsa onlar düzeltilmelidir” biçiminde konuştu.

Her şeyi sil baştan yapmanın muhtemel olmadığını belirten Akyürek, “Bundan Başka son dönemlerde Aziz Mevlana ile ilgili programlarla ilgili konuşurken bazen eleştiriler yapılıyor. Ben geçmişten bugüne bu olayları takip eden bir arkadaşınız olarak bunu bildirmek isterim. Gerçekte aslına yerinde bir mecraya dürüst gidiyor kesintisiz. 30-40 veya 50 yıl öncesinden bugüne baktığımız da lüzum semazenler, lüzum sema heyetinin yönetimi ve usule uygun semanın icrası, lüzum bu konuda yapılan incelemeler UNESCO’nun aldığı kararlar çerçevesinde, Kültür Bakanlığımızın aldığı tedbirler yayınladığı tamimler Konya açısından baktığımızda, otellerde ve lokantalarda değişik mekanlarda olan sema programları artık yapılmaz olması, Mevlana Kültür Merkezinde usulüne yerinde sema programlarının icra ediliyor olması yani gittikçe esas mecrasına oturan bir süreci yaşıyoruz” diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Şeker de, “Hz. Pirin ’bulanmadan, donmadan akmak ne hoş’ sözü çerçevesinde şimdiye değin üretilmiş etkinliklerinde benzer çerçeveye oturtularak yozlaşmadan, istismar edilmeden, aslına uygun bir şekilde icra edilebilmesi için yeniden ’bulanmadan donmadan akmak’ için her zaman beraber istişari bir toplantıdayız. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah buradan çıkacak olan sonuçlarda yerel ve uluslararası alanda bu konunun sosyo-kültürel anlamda etkilerini geleceğe yönelik yansımalarını oluşturmuş olacak” ifadelerini kullandı.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Üniversitemizin sosyal beşeri bilimler fakültesi şu lahza 6 tane bölüme kavuştu. Bu etkinliklerde aktife olacak bölümlerimiz akademik personellerimiz mevcut altyapımız mevcut. Bize düşen her türlü görevi yapmaya hazırlanmış olduğumuzu açıkça belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Fayda ise düzenlenen istişare toplantısının Mevlana’yı Kutlama Törenleri’nin daha nitelikli, daha cazip ışık halkası getirilmesi, kültürel yozlaşmaya karşı yerli ulusal, manevi değerleri koruyarak geliştirmenin amaçlandığını belirtti. Mevlana Hazretlerinin şehrimiz ülkemiz ve insanlık için ne büyük bir nimet olduğunun herkesçe malum olduğunu söyleyen Fayda, “Onun eserleri hatıraları yaşayışı ve bize bıraktığı görüşler dün olduğu gibi bugünde önümüzü aydınlatmaya devam edecektir. İşte bugün açılışı yapılmakta olan istişare toplantısı hazretin hizmetini layıkıyla yapma çabamızın bir sonucudur. İki gün sürecek olan bu toplantı da dört ana başlıktan birincil ikisini Mevlevilik geleneğiyle kültür sanat etkinlikleri açısından Mevlana’yı Anma Törenleri’ni istişare edeceğiz. Bu buluşma sürecini takip eden zaman sürecinde yapılacak olan ikinci etap istişare toplantısında ise diğer iki başlığı yani, Turizm Tanıtım ile Basın Yayın ve Enformasyon açısından Mevlana’yı kutlama törenlerini ilgili hocalarla ve yetkililerle istişaresi yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda protokol üyeleri toplu resim çekildi.