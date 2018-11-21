Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde Müftülük tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik program düzenlendi.
Çubuk Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, ilçedeki Kur'an-ı Kerim kurslarında eğitim gören öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, hafta boyunca ilçede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Yazgan, kadınların sadece konferans salonlarına değil, camilerdeki programlara da gelmelerini isteyerek, şöyle devam etti:
"Peygamber Efendimizin doğum günü vesilesiyle camilerimizden çıkarak salonda, çarşıda, pazarda sevgili Peygamberimizi toplumumuzun her kesimine anlatıyoruz. Efendimizin her davetinde ilk icabet edende hanımlar olmuştur. Bunun farkında mısınız? Hanımlar, ilk önce ona tabi olan ve destekleyenler olmuştur."
Daha sonra vaize Zehra Tuncer, Hazreti Muhammed'in gençlik dönemini anlattı.
Programa çok sayıda kadın katıldı.
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