Mevlid Kandilinde şehitler unutulmadı

Mevlid Kandili’nde, Eyüp Sultan doldu taştı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (tez) dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili sebebiyle vatandaşlar Eyüp Sultan Camii’ne akın etti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce Müslüman, Eyüp Sultan Camii’ni doldurdu. Mevlid Kandili’ni idrak etmek için Eyüp Sultan’a gelen vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edip, Kur’lahza-ı Kerim okudu. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası Eyüp Sultan Camii’nde okunan Mevlidi Şerif ve Kuran-Kerim’i dinledi. Bazı vatandaşların ise Eyüp Sultan Camii avlusunda şeker ve lokum dağıttığı görüldü.

öte taraftan cemaatin Eyüp Sultan Camii’ni doldurmasından nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını caminin avlusunda kıldı.

Ankara’da Mevlit Kandili coşkusu

İnsanlığa gönderilen son peygamber olan Hz. Muhammed’in (iddia) dünyaya gelişinin sene dönümü olan Mevlit kandili bütün İslam alemi göre coşkuyla kutlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hz. Muhammed’in doğumunun 1445’inci yıl dönümünü kutlamak için Kocatepe Camii’nde Özel Kandil Gecesi düzenledi. Cami içinde önce Kur-lahza’ı Kerim okundu, sonradan ilahiler söylendi. Gaz Lambası gecesine yoğun alaka belirten Ankaralılar, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için dualar okuduklarını söyledi.

Kandil gecesi için Gebze’den Ankara’ya gediklerini söyleyen Cemal Karaca, “Bu gecenin kendine has bir özelliği var. Efendimizin kainata teşrif ettiği gece olarak be Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonu aşağı bu gece ihya edilmektedir. Biz de Kocaeli Gebze’de ikamet ediyoruz. Bu geceyi ihya etmek için buraya geldik. Cenabı Allah bugün verdiğimiz şehitleri ve onların geride bırakmış oldukları belli başlı, baba, benzeşen ve çocuklarını, hürmetine tüm camilerimizde okunan dualara iki taraflı ederek sebeplendirilmelerini arzu ediyoruz. Halk olarak bir tüm halinde parçalanmadan, bölünmeden dış güçlere karşısında yolumuza devam etmenin, kendimizi bulmanın bütün zamanı. Buralar sözün bitiği yer değil sahiden, başladığı yer. Tüm İslam alemine, tüm Mümin kardeşlerimize dünyanın muhtelif yerlerinde Arakan’da, Myanmar’da, Suriye’de, Irak’ta, ülkemizde kendisini yalnız hisseden Mümin kardeşlerimi Allah bu gece ve her gece meleklere komşu eylesin” şeklinde konuştu.

Selimiye’de Mevlid Kandili coşkusu

Edirne’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan tarihi Selimiye Camii’nde Mevlid Kandili coşkusu yaşandı.

Mimar Sinan göre yapılan ve Osmanlı döneminin en manâlı mimari yapılarından biri olan asırlık cami Selimiye, Mevlid Kandili münasebetiyle Müslümanların akınına uğradı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) dünyaya teşrifinin kutlandığı mübarek Mevlid Kandili’ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Selimiye’ye akın etti. Akşam namazını kılan cemaat camiden, gerisinde Edirne İl Müftülüğü’ne emrindeki görevlilerce okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif’i ve birbirinden hoş ilahileri dinledi. Cemaat, ‘Mevlid’ konulu vaazı da dinleyerek batmış batmış bir gece yaşadı.