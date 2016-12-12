ANKARA (AA) – Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Şehitler Camisi’nde Mevlit Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Vatandaşların saatler öncesinden camiyi doldurduğu programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Lokman Ertürk de katıldı.

Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programa katılım oldukça yüksek olurken, vatandaşlar caminin avlusunu da doldurdu.

Avludakilerin soğuktan etkilenmemeleri için bidonlarda ateş yakılırken, Kahramankazan Belediyesi tarafından vatandaşlara lokma tatlısı, lokum, mevlit şekeri ve şerbeti ile çay, Ankara Büyükşehir Belediyesi de kandil simidi dağıttı.

Yatsı namazının ardından başlayan Mevlit Kandili programında vatandaşlar, okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, salavatlar ve ilahileri dinledi.

Program, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk, yaptığı konuşmada, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, “İslam coğrafyasında akan gözyaşı ve kan yüreklerimizi dağlamaktadır. Bütün şer odakları birleşmiş, Türkiye’nin üzerinde kirli emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor. İnşallah biz Kur’an’ı, Peygamber Efendimizi iyi anlarsak İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşını dindirmiş olacağız. Birbirimize kenetlenerek bu saldırıların üstesinden gelebilir, oynanan bu oyunları bozabiliriz.” dedi.

Mevlit Kandili programı, TRT ekranlarından da canlı yayınlandı.

Öte yandan, Kahramankazan Belediyesince tüm camiler ve sokaklara gül suyu esansı sıkıldı.