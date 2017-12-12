Mevsim değişince kışlık örgü işleri yeniden tezgahlarda
Odunpazarı Kadın El Sanatları Pazarı(OKEP)’nda yaz kış demeden ürünlerini satışa çıkaran kadın üreticiler, havanın soğumasıyla ziyaretçi sayısının azaldığını bunun da üretimi etkilediğini söyledi. Eskişehir’in en çok turist çeken yerlerinden biri olan Odunpazarı’nda birçok yerli üretici bulunuyor. İlçe belediyesinin desteğiyle ürünlerini satışa sunan el emekçileri, mevsim değişiminin işleri etkilediğini söyledi. Uzun yıllardır yaptığı örgülerle pazara çıkan Selma Bıyık, yazın banyo takımları, mutfakta kullanılabilecek örgüler ve şal gibi ürünler yaptığını söylerken kışın ise atkı bere takımları, tek bereler ve boyunluk tarzı giyecekler ördüğünü belirtti.
Örgü işleriyle uğraşan bir diğer isim Ayşe Apak ise 6 senedir Odunpazarı’nda yerini aldığını söylerken mevsim geçişlerinin pazar açısından daha belirleyici olduğunu vurguladı. Apak, “Tam kış dönemi değil de asıl geçiş dönemlerinde iyi satış oluyor, yani ilkbahar ve sonbaharda. Çünkü Odunpazarı turistik bir yer, kışın soğuk olduğunda ziyaretçiler çıkıp buraya gelemiyor. Buna karşılık yazın ziyaretçilerin fazla olduğu bir dönemde kışlık ürünlerin dahi satıldığı oluyor” şeklinde konuştu.
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