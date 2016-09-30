Mevsim geçişlerine dikkat

Memorial Diyarbakır Hastanesinde görevli, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Çeri, yaz havalarının sona erip mevsim geçişinin yaşandığı bu dönemde, yakalanılacak hastalıklara karşısında vatandaşları uyardı. Havaların yavaş yavaş soğuduğunu bildiren Çeri, ayrıca mevsim geçişlerinin ayrıca de okulların açılması ile çocukların toplu ortamlarda daha pozitif bulunmaları sebebiyle enfeksiyon riskinin önceki dönemlere oranla arttığını söyledi. Bunun önemli nedenlerinden birinin ani ısı değişiklikleri ve çevresel faktörlere vücudun adaptasyona zorlanması olduğunu ifade eden Çeri, “Bu da çocuklar ve yaşlılarda daha fazla ortaya çıkan bir koşul. Bunların beden direnci dinç bir bireye göre daha sınırlı olduğu için çevresel değişikliklerden daha basit etkilenebilmektedirler. Bağışıklık sisteminde çeşitli düzensizlikler meydana gelebilmekte. Bu da doğal olarak enfeksiyonların oluşumunu kolaylaştırmakta. Okulların açılması, anne babaların çalışması nedeni ile çocukların kreşlerde kalmaları, daha çok toplu ortamda beraber kalmalarına ve benzer havayı solumalarına neden olmaktadır. Bu da bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarının bireyden bireye yayılımını arttırmakta ve çocuklarımızın daha sık hasta olmasına niçin olmaktadır” dedi.

“Kalın giysi yerine cisim ısısını koruyacak giysileri seçim edin”

Hastalıkların önüne geçmek için başta mevsim geçişlerini dikkate alarak kılık giysi seçimine uyarı edilmesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Çeri, şöyle konuştu:

“Ceset ısısını 36-36,5 derecede tutmayı sağlayacak optimal giysilerle çocuklarımızı giydirmek yararlı olacaktır. Burada en manâlı faktör aniden fazla kalın giysiler giydirmek yerine ceset ısısını koruyacak şekilde giysi kalınlığını arttırmak, tekrar giysileri seçerken bol, dar, pamuklu giysiler olmasına, çocuğun terini emebilecek ve onu dış ortamlardaki ısı değişikliklerine karşı yalıtabilecek giysiler tercih etmekte fayda var”.

“Çocukların sabah kahvaltılarını dikkatsizlik etmeyin”

Çeri, beslenmenin önemine de dikkat çekerek, “Gıda ceset direncini arttırmak açısından önemli, bu yüzden kreşe ve okula dışarı giden çocuklarımızın sabahleyin kahvaltılarını ihmalkârlık etmemek gerekiyor. Bu çocuklarımızın karoser savunma sistemlerine destek sağlayacağı için enfeksiyonlara karşı direncini arttıracaktır. Mevsimden ve çevresel ortamdan bağımsız olarak özellikle çocuklarımıza el yıkama alışkanlığını mutlaka kazandırmamız gerekiyor. Bilhassa aşıların tam olmasında yarar var, bu da beden direncini arttıran bir başka eylem. O yüzden çocuk yuvası ve okula dışarı giden çocukların rutin olarak grip aşısı yaptırmasında fayda var. Bu da üst solunum yolu enfeksiyon riskini belirli bir oranda azaltacaktır. Yeniden aynı şekilde, bilhassa kronik rahatsızlığı olan bazı çocuklarımız olabilir, bilhassa bunlarda enfeksiyon daha ağır seyredebileceği için olur ya ayrıca itina uygulamak gerekir. Kullanmakta oldukları ilaçları düzenli olarak edinmek, hastamızın hekimi, hoca ve aile aralarında bir işbirliği olması da enfeksiyon riskini azaltacak etkenlerdir.” dedi.

Kültürlü Yorat