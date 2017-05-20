Mevsim şartları aşka engel tanımadı

Aşıklar kadar ’Aşk-ı Şehir’ olarak adlandırılan Eskişehir, sıra dışı ve birbirinden öbür evlilik tekliflerine şahitlik etmeye devam ediyor. 27 yaşındaki Tolga Duru, kentin simgelerinden Adalar Bulvarında uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı 25 yaşındaki Kübra Kırcı’ya yağan yağmur altında sürpriz bir izdivaç teklifinde bulundu. Takriben 30 arkadaşını bir araya getiren ve pankart açtıran Duru, Adalar’da gezdiği sırada kız arkadaşını izdivaç önerge edeceği yere getirdi. Şemsiye ile kız arkadaşının görüntü alanını kapatan Duru, pankartın önüne geldiğinde arkadaşlarının sloganları eşliğinde kendisi gibi sosyal bilgiler öğretmeni olan Kübra Kırcı’ya evlilik teklifini etti. Neye uğradığını bilemeyen Kırcı, şaşkınlığını gizleyemezken öneri aleyhinde ‘Evet’ yanıtını verdi. Cevap ardından büyük sevinç yaşayan çiftin sevincine arkadaşları da müşterek oldu.

“Hava şartları ne olursa olsun her şeyi sevgimizle büyüteceğiz”

Arkadaşlarının en mutlu gününde yanına olduğu için fazla mutlu olduğunu dile getiren Tolga Duru, “Gelen tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ederiz. Çok heyecanlı bir günümdü. Sağ olsunlar yükü üzerimden aldılar. Fazla heyecanlıydım. Planlamayı defalarca beraber yaptık. Tasarlama birazcık uzun sürdü. İnşallah değmiştir. Gönlünce olmuştur, mutlu olacağı şekilde olmuştur. İnşallah bundan sonrası daha mutlu olur onun için. İki bayramı bir arada anmak istedik açıkçası. Keza 19 Mayısı, keza de kendi bayramımızı. Engellememesi en güzeli. Hava şartları ne olursa olsun, gün nasıl olursa olsun biz sevgimizle büyüdük sevgimizle büyüteceğiz her şeyi. Hiç bir şey manâlı değil bizim için. En güzelini yapmaya çalıştık” dedi.

“Her Zaman ileri bir tarihe erteledi”

Sürpriz evlilik teklifi aleyhinde neye uğradığını hayran eden Kübra Kırcı ise, “Ben hiç beklemiyordum. Her Zaman ileri bir tarih olarak ipuçlarını birleştirdim. İleri bir tarih olarak bekliyordum ama sürpriz oldu. Hiç bir şekilde haberim yoktu. Tüm sevdiğimiz insanları toplamış kendisi sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendisine” ifadelerini kullandı.

Burak Tekin – Kadir Arslan