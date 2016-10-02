Mevsimlik işçilerin çocukları okula başladı

KIRIKKALE (AA) – AHMET KAVAKLI – Mardin’den gelerek Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kayalıdere mevkisinde odun kömürü üretiminde mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocuklarına sahip çıkan Sulakyurt Kaymakamlığınca, 4’ü ilkokul, 4’ü ortaokul, 2’si de lise çağındaki 10 çocuğun eğitime devam etmesi sağlandı.

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitimde fırsat eşitliği çalışmaları kapsamında, mevsimlik işçilerin çocukları da eğitim imkanına kavuştu.

Mardin’den gelerek ilçeye bağlı Kayalıdere mevkisindeki ormanlık arazide odun kömürü üreten mevsimlik işçi aileler ile görüşme yapan yetkililer, 4 ilkokul, 4 ortaokul ve 2 lise çağındaki çocuğun okula başlamasını sağladı.

Sulakyurt Kaymakamı Fikret Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her çocuğun en temel haklarından birisinin eğitim olduğunu ve çocukların bu haktan mahrum edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Devlet olarak okul çağındaki çocukların eğitime kavuşturulmasında önemli sorumlulukları olduğunu vurgulayan Dağ, şöyle konuştu:

“İlçe genelinde yaptığımız araştırmalar çerçevesinde Mardin’den ilçemize mevsimlik olarak çalışmaya, ekmek parası kazanmaya gelen ailelerimizin çocuklarının okula gidemediğini öğrendik. Buna ilişkin olarak kaymakamlık imkanlarımızı seferber ettik. Çalışmalarımız sonucunda 4 ilkokul, 4 ortaokul ve 2 lise öğrencisi çocuklarımız şu anda eğitim öğretime başladı. Çocuklarımız anayasal haklarına kavuşmuş oldular. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Onlara devletin bu şefkat elini uzatmış olduk. İnşallah çocuklarımız başarılı olurlar. İnşallah, bu sayede memleketimize hayırlı birer evlat olarak yetiştirme imkanına kavuşmuş oluruz.”

Dağ, vatandaşlara eşit imkanlar sağlamak için çalıştıklarını aktararak, “Çocukları anayasal haklarına kavuşturmamız gerekiyordu. Onlardan gelen bir talep olsun veya olmasın bizim onlara devlet olarak ulaşmamız gerekiyordu. Bunu da ekipteki arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirmiş olduk.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Bayram da ilçede özellikle yaz tatilinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kömür yapmak amacıyla getirilen ailelerin çocukları bulunduğunu belirlediklerini ifade etti.

Yaptıkları tespitlerde, 10 çocuğun okula gitmediğini öğrendiklerini anlatan Bayram, “Kaymakamımız çocukların okula başlamaları için ne gerekiyorsa yapılması talimatı verdi. Bizler de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına velilerle görüşmeler yaparak, onları ikna ettik ve çocukları okula kavuşturduk. Öğrencilerimizin öğlen yemek ihtiyaçlarını ve ulaşımlarını sağlıyoruz.” diye konuştu.

Devletin şefkat elini uzattığı mevsimlik işçi ailelerinin çocuklarından 6. sınıf öğrencisi Meral Çavuş ise her yıl eğitimini farklı il ve okullarda tamamladığını, kardeşine bakmak zorunda kaldığı için bir yıl okula gidemediğini dile getirdi.

Ailesinin kömür işiyle uğraştığını aktaran Çavuş, “Burada da okula kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Derslerime daha çok çalışarak okumak ve öğretmen olmak istiyorum. Matematik ve İngilizce derslerini çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.