Meyve ağaçlarını kemiren fareler zarara yol açtı

Kentte 3 metrenin üstünde kar yağması, tarla farelerinin aç kalmasına niçin oldu. Meyve ağaçlarını kemirerek kışı geçirmeye çalışan fareler, büyük zarara yol açtı. Zararın büyük olduğunu açıklayan meyve üreticisi Ferhat Aşar, farelerin kemirdiği ağaçları sökerek yeni fidanlar diktiğini söyledi. Zarara uğrayan ağaçların artık meyve vermesinin kuvvet olduğunu kaydeden Aşar, “Bu yıl görünmeyen bir kış geçirdik. Kar ayrıca çoktu, hem de fazla geç kalktı. Fareler ağaç kabuklarını, köklerini, yapraklarını yiyerek kışı geçirmişler. Fareler erik, kiraz ve kayısı gibi ağaçlara hasar vermemiş.

Elma ağaçları büyük ölçüde yaralı. Zarar, karın kalkmasından sonradan ortaya çıktı. Bahçemdeki bin 500 elma ağacından 430’unu fareler kemirmiş. Bir Takım ağaçlar yarım, bazıları bütün, bazılarında ise kısmen hasar var. Yaralı ağaçları kurtarmak için mücadele harcıyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında kuruyup kurumadıkları emin olacak. Kuruyan ağaçları kesmek zorunda kalacağız” dedi.

Uğur Yüce

