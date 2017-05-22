Mezun öğrenciler için program düzenlendi

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesindeki yüksek okullardan mezun olan öğrenciler için program düzenlendi.



Suşehri Yüksek Okullarını Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Koçali, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede bulunan yüksek okul öğrencilerini mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Koçali, “Bu yıl da okulumuzdan yaklaşık 160 öğrencimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sebeple bu mezun olan öğrencilerimize mezuniyet programı düzenlemenin mutluğunu yaşıyoruz. Bu programın yapılmasında emeği olan yönetimdeki kardeşlerimize, ve sponsor olan ilçe esnaflarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Programda, mezuniyet pastası da kesildi.