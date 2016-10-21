Mezun olduğu okula konuşmacı olarak geldi

Acilen Lüleburgaz Ticaret Sanayi Odası Özel Eğitim Başvuru Merkezi Mektep Müdürlüğü görevini yürüten Barbaros Görkem Şinikoğlu, okul yıllarındaki anılarını ve öğrencilerin sorularını cevapladı. Düzenlenen programda öğrencilere kendisini tanıtan Şinikoğlu, okuldan 2000 yılında mezun olduğunu söyledi.

Içten alan tercihinin fazla kayda değer olduğunu kaydeden Şinikoğlu, sonradan öğrencilere rol model olarak empatik düşünme, duygusal vuruş, psikolojik danışmanlık ve Lüleburgaz’da yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Kaner Akaner