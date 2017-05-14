Mezunlar 33 yıl sonra piknikte buluştu

KIRŞEHİR (AA) – Çiçekdağı ilçesinde, 1983 yılı Yerköy Lisesi ve Ticaret Lisesi mezunları piknikte bir araya geldi.

Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Köseli Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi uzak illerde yaşayan mezunlar katıldı.

Program öncesi konuşma yapan Deniz, her yıl farklı bir ilde arkadaşları ile buluştuklarını söyledi.

Buluşmayı geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Deniz, şunları dile getirdi:

“Bu yıl Yerköy Lisesi ve Ticaret Lisesinden 1983 yılı mezunları olarak dördüncü kez buluşmuş bulunmaktayız. Son dört yıl içinde farklı illerde bir araya geldiğimiz arkadaşlarımızla beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendiriyoruz. Uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla geçmiş anılarımızı yad ederken bizleri yetiştiren öğretmenlerimizle bir arada olmak ve onların ilim deryalarından feyizlenmek de bizleri çok mutlu etti. Bu birlikteliğimizde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.” dedi.