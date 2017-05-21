Mezunlar 72 yıllık okul binasında buluştu

– Nevşehir’in Avanos ilçesinde 1945-2004 yıllarında hizmet veren atıl durumdaki okul binasının değerlendirilmesi için mezunlar bir araya geldi

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’in Avanos ilçesinde 1945 yılında yaptırılan ve 2004’e kadar eğitim verilen okuldan mezun olanlar, atıl durumdaki tarihi binanın değerlendirilmesi için etkinlik düzenledi.

İnşa edildiği yıldan 1973’e kadar ortaokul, 2004’e kadar da lise olarak hizmet veren bina önünde toplanan mezunlar, temsili yoklama defterine isimlerini yazdırarak bahçeye girdi.

Mezunlarından Müberra Şimşek, 2004’e kadar geçen sürede okulun çok sayıda mezun verdiğini söyledi.

Şimşek, “Okulumuz, milletvekili, belediye başkanları, hukukçular, öğretmenler başta olmak üzere çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Okulumuzun tekrar o eski günlerde olduğu gibi yeni öğrencilerle dolmasını ve ülkesine başarılı insanlar yetiştirmesini istiyoruz.” dedi.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce de tarihi binanın yeniden okula dönüştürülmesinin mümkün olmayacağını ancak farklı hizmetlerde kullanılabileceğini dile getirdi.

İnce, “Okul, tarihi bir bina olduğu için tescil edilmiş. Tescili kaldırmak için belediye olarak işlemlere başladık. Okulun adliye binası olarak kullanılmasına ilişkin devletin yetkili kurumları ile görüşmelerimiz devam ediyor.” diye konuştu.

İnce, tarihi değeri ve yüzlerce öğrencinin anılarına mekan olan binanın korunarak, yararlı bir alanda kullanılmasının tüm Avanosluların ortak dileği olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlikte, okulda görev yapan emekli öğretmenler 87 yaşındaki İhsan Köktürk ve 81 yaşındaki Mehmet Gündüz, yıllar sonra öğrencilerle buluştu. İlk öğrencilerden 84 yaşındaki İsmet Güven, 1942 yılında İsmet İnönü’nün ilçeyi ziyareti sırasında vatandaşların talebi üzerine okulun yaptırılmasına karar verildiğini aktardı.

Mezunlar, hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.