MHP 13. Merkez İlçe Olağan Kongresi
21 Mayıs 2017 Pazar, 19:05
SİVAS (AA) – Sivas’ta MHP 13. Merkez İlçe Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşuna bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
MHP Merkez İlçe Başkanı Metin Topçu’nun aday olduğu kongrede, konuşmaların ardından seçime gidildi.
Tek listeyle gidilen seçimde 328 delegenin tamamının oyunu alan Topçu, tekrar başkanlığa seçildi.
Kongreye, MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz ve partililer katıldı.