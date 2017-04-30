MHP Bahşili İlçe Başkanlığına Çağlayan seçildi

KIRIKKALE (AA) – MHP Bahşili İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi’nde, Hasan Çağlayan yeniden başkanlığa seçildi.

Bahşili İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, kongrede yaptığı konuşmada, referandumda gereken desteği verdiklerini, şimdi ise yerel seçimlerde Bahşili’de eski potansiyeli yakalamak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Ülkücülerde ayrı gayrı safın olamayacağını ve herkesin “evet-hayır” tartışmalarını bırakıp artık yuvaya dönmesi gerektiğini ifade eden Baloğlu, halk oylamasında ülkenin bekası için evet dediklerini anımsattı.

Hasan Çağlayan’ın yeniden İlçe Başkanı olarak seçildiği kongreye, MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ve çok sayıda partili katıldı.