MHP Çubuk İlçe Teşkilatı aşure dağıttı

ANKARA (AA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çubuk İlçe Teşkilatı tarafından Muharrem ayı münasebetiyle Atatürk Parkı’nda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı’na kurulan stantlarda gerçekleştirilen aşure dağıtımında 10 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Aşure etkinliğinde konuşan MHP Ankara Milletvekili Mustafa Mit, Kerbela vakasının İslam tarihinin en kanlı ve vahşi olayı olduğunu belirtti.

Milletvekili Mit, “Yeni Kerbelalar’ın yaşanmaması için bugün Suriye’de ve Irak’ta bulunan güçlerin çok ciddi hesaplar yapması gerekmektedir. Muharrem ayı münasebetiyle Kerbela’daki şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kerbela’nın hiç değilse bundan sonra dostluğa, kardeşliğe, birliğe ve İslam aleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Aşure dağıtımına MHP Çubuk İlçe Başkanı Adem Kisecik, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve belediye meclis üyeleri, kadın kolları üyeleri ve partililer katıldı.