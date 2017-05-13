SİVAS (AA) – MHP Gemerek Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Erdal Genç, güven tazeledi.

Gemerek Belediyesi düğün salonunda yapılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tek listeyle gidilen genel kurulda, mevcut başkan Erdal Genç, yeniden başkanlığa seçildi.

Genç, “Göreve geldiğim ilk günden itibaren ülkem, ilçem ve partim için var olan gücümle çalışmaya gayret ettim. Bugünden sonra yine ülkemin bölünmez bütünlüğü için, ilçemin kalkınması için çalışacağım. Beni genel kurulumuzda destekleyen tüm üyelerimize ve il teşkilatımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Genel kurula MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, MHP İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Yağcı, diğer ilgililer, partililer ve vatandaşlar katıldı.