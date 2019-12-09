MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ın kayınvalidesi toprağa verildi
YOZGAT (AA) – MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın, 87 yaşında vefat eden kayınvalidesi Keziban Kanlıer'in cenazesi Yozgat’ta defnedildi.
Kanlıer için Yerköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Molla Hüsrev Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Kezban Kanlıer'in naaşı, Kale mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve yakınları, MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Taytak, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
BENZER HABERLER
-
Kayseri'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
-
Zara'da camilerde “askıda çorap” uygulaması başlatıldı
-
Çubuklu güreşçilerin başarısı
-
Avanoslu çanak ustaları, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
-
İç Anadolu Güreş Grup Müsabakaları Kırşehir'de yapıldı
-
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ın kayınvalidesi toprağa verildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.