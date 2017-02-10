MHP Genel Başkanı Bahçeli, Konya'da

– Bahçeli, partisinin üst yönetimi ve milletvekilleri ile yapacağı toplantı için Konya’ya geldi

KONYA (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin üst yönetimi ve milletvekilleri ile düzenlecek toplantı için Konya’ya geldi.

Karayolu ile Konya’ya gelen Bahçeli’yi Dedeman Otel’de çok sayıda partili karşıladı. “Hareketin lideri, Devlet Bahçeli” sloganları ile karşılanan Bahçeli, daha sonra otelin lobisinde partililerle bir süre sohbet etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin her yıl düzenledikleri değerlendirme toplantısı için Konya’da bir araya geldiklerini söyledi.

TBMM’deki yoğun çalışmalar nedeniyle toplantının bugüne sarktığını aktaran Ayhan, şöyle konuştu:

“Milletvekilleri, MYK üyeleri, başkanlık divanı üyeleri ve merkez disiplin kurulu üyelerimiz toplandı. Genel, ekonomik ve sosyal alandaki gelişmelerin, TBMM’deki faaliyetlerin değerlendirildiği bir toplantı olacak. Güncel konuların tamamı burada uzmanları tarafından değerlendirilecek. Arkadaşlar bunlar hakkında yorumlarda bulunacak. Yarın iki oturumumuz var. Pazar günü de Genel Başkanımızın basın toplantısı var. Onunla da vatandaşları aydınlatmış olacağız ve bütün Türkiye’ye mesajlarımızı göndermiş olacağız.”