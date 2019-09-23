MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumu
ANKARA (AA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık." dedi.
Yalçın, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Bahçeli'nin sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat ettiğini aktaran Yalçın, "Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır. Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu duyuruyu hastane başhekimliği ilerleyen saatlerde paylaşacaktır. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır." açıklamasında bulundu.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalçın, Bahçeli'nin hastaneye geliş sebebine ilişkin soru üzerine, "Mide bulantısı herhangi bir sebepten olabilir. Tetkikler sonrasında hekimlerimiz ifade edeceklerdir." dedi.
Bahçeli'nin şuurunun kapalı olup olmadığı sorusuna ise Yalçın, "Hayır baştan beri hiçbir şeyi yok. Hastaneye intikalinden itibaren genel başkanımız kendisindedir. Herhangi bir problem yok." yanıtını verdi.
Yalçın, bir başka soru üzerine de Bahçeli'nin geceyi hastanede geçirip geçirmeyeceğine hekimlerin karar vereceğini vurgulayarak, "Şu an istirahat ediyor, tetkiklerin çoğu da yapıldı. Herhangi bir problem yok." dedi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da hastaneye gelerek Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Bostancı, Bahçeli'nin dinlendiğini, sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumu
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