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MHP Gölbaşı İlçe yönetim kurulu feshedildi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 23:40

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ANKARA (AA) – Ankara’da, görevden alınan MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy, partilerinin ilçe yönetim kurulunun feshedildiğini bildirdi.

Mahmut Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde MHP Genel Merkezi’nce partinin Gölbaşı ilçe yönetim kurulunun feshedildiğini belirterek, “Genel merkezimizden gelen tebligat doğrultusunda ilçe yönetim kurulumuz feshedilmiştir. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bu saatten sonra ilçe yönetim kurulu üyeliği görevinde değiliz. Gelecek arkadaşlarımız vardır, ülkemize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Aksoy’un yanı sıra 18 asıl 18 yedek olmak üzere, 36 kişilik Gölbaşı MHP ilçe yönetim kurulunun tamamının görevden alındığı öğrenildi.

Ankara fesih Golbaşî ilçe yönetimi MHP

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