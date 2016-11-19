MHP İl Başkan Yardımcısının oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Karateke Mahallesi’nden Denizli istikametine seyir halinde giden MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Cafer Başkaya’nın oğlu Şenol Başkaya (26) idaresindeki 07 YEL 83 plakalı araba, Karateke yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen araba, ağaca çarparak durabildi. Başkaya yönetimindeki otomobilde bulunan arkadaşları O.D. ve M.Ö. yaralandı. İhbar üzerine durum yerine kısa sürede İtfaiye ve sıhhat ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonradan 112 Acil Sıhhat ekiplerine teslim edildi. Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Şenol Başkaya hayatını kaybetti. O.D ve M.Ö’nün tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Zekican Şenkaya