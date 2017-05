MHP İl Başkanı Baloğlu adaylığını açıkladı

KIRIKKALE (AA) – MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek kongrede il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Baloğlu, bir lokantada düzenlenen basın toplantısında, bir önceki kongreden bugüne kadar belki de tarihin unutulmayacağı gündem ve olaylara şahit olduklarını söyledi.

MHP teşkilatı olarak bu sınavda sınıfta kalmadıklarını anlatan Baloğlu, şöyle konuştu:

“Vizyon ve misyonumuzun sadece yazılarda değil gereken her şartta milletimizin yanında olduğunu gördük ve gösterdik. Siyasi ve coğrafi gelişmeler ışığında yeni sınav ve sorumlulukların arifesinde gerçekleştireceğimiz kongrelerin öneminin bir kez daha hatırlanması ve buna göre bir yapılanma içinde olunması da zaruriyet olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir. MHP, siyasi köklerini inkar ederek yabancı çekim merkezlerine kapılmışların bekleme odası değildir. Fikri tutarlılıklarının olmadığı, ilkelerinin ayaklar altında çiğnendiği, meselelere günübirlik bakanların toplanma yeri değildir. İnsan, millet ve dünyaya bakışın yabancı tesirlerle her gün, her saat değiştiği kaypak fikirlerin buluşma mekanı değildir. Duruma göre şekilden şekle, kılıktan kılığa girenlerin, durmadan kostüm değiştirenlerin ve nabza göre şerbet verenlerin tiyatro sahnesi değildir. Girdiği kabın şeklini alan, üst üste taktığı maskelerden gerçek yüzü görünmez hale gelmişlerin makyaj malzemesi değildir.”

Baloğlu, vatan, millet, devlet ve bayrak sevdasıyla çıkılan yolda kirli ve ucuz siyasetin batağına saplanmadıklarını ve bundan sonra da saplanmayacaklarını ifade etti.

21 Mayıs Pazar günü kongrelerinin olduğunu ve demokrasi bayramı şeklinde geçeceğini belirten Baloğlu, “Kongrelerini tamamlamış olan ilçe başkan ve yönetimleri ile beraber çıktığımız bu kutlu yolda ülkemizin, milletimizin, vatanımızın ve şehrimizin faydasına çalışmaya inandık ve söz verdik. Şimdi ise bu çalışmalarımızı daha iyi şekilde devam ettirebilmek için yeniden adayım ve kongremizde MHP’nin toyuna tüm hemşehrilerimizi, delegelerimizi ve partililerimizi davet ediyorum.” diye konuştu.