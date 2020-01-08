MHP İl Başkanı Tok, 2019 yılını değerlendirdi
KAYSERİ (AA) – MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, gazetecilere 2019 yılını değerlendirdi.
Tok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelin restoranında, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Gazetecilerin gününü kutlayan Tok, teşkilat olarak 2019'da yaptıkları faaliyetleri anlattı.
Bir gazetecinin, yeni kurulacak partilerle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Tok, şunları kaydetti:
"Kayseri'de 17'ye sıfır olan (Büyükşehir ve 16 ilçe belediyesi) bir yapı kolay kolay bozulmaz. Bugün aynı şekilde kurulacak partilerin veya kurulmuş olan partilerimizin Kayseri'de gündem oluşturacaklarına benim inancım yoktur. Ben bunu il başkanı olarak söylüyorum. Ama bir gün onlar çıkarlar, programlarını oluştururlar, programlarıyla beraber teşkilatlarını kurarlar, il başkanlıklarını oluşturup sahalara inerse o zaman onlar da vatandaşımızın karşısında söyleyeceklerini biz de onlara karşı söyleyeceklerimizi çok rahat şekilde ifade edeceğiz. O sandıktan biz mi çıkarız onlar mı çıkar, onu o günkü konjonktürel yapı belirleyecek. Bugün benim gördüğüm şudur, Türkiye Cumhuriyeti devleti ilerlemiş bir ivme kazanmış, bu ivmeyi durdurabilecek dışarıdan içeriyi karıştırabilecek bütün her türlü siyasi oyunlara karşı da Cumhur İttifakı kale gibi yerinde duruyor. O arkadaşlarımızın kuracakları partilerin neler diyeceklerine göre de biz onlara cevabımızı vatandaşımızın karşısında vereceğiz. "
Demokrasinin altın kuralının sandıktan çıkmak olduğunu aktaran Tok, sandıktan iki seçimde de başarıyla çıktıklarını, 2023 seçimlerde de başarılı olmak için her gün çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da etkinliği düzenleyen Serkan Tok'a teşekkür etti.
-
Tarihçi profesör Salim Koca son yolculuğuna uğurlandı
-
Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti
-
Kayseri'de yaban tavşanı ve kınalık keklik avcılarına 3 bin lira ceza kesildi
-
MHP İl Başkanı Tok, 2019 yılını değerlendirdi
-
Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarılma iddiası
-
Mimar Sinan'ın memleketinde taş oyma ustaları yetiştirilecek
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.