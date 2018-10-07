MHP İlçe Teşkilatı'ndan Doğu Türkistanlılara ziyaret

KAYSERİ (AA) – MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı, Kayseri'de devlet lojmanlarına yerleştirilen çoğunluğu yetim yaklaşık bin Doğu Türkistanlı'yı ziyaret etti.

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ve partililer, Doğu Türkistanlıları ziyaret ederek, yaşadıkları lojmanların meydanında kurulan yer sofrasında birlikte yemek yedi.

Yücebaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Doğu Türkistanlı kardeşlerinin sıkıntılarını dinlemek, dertlerine bir nebze merhem olabilmek için ziyarete geldiklerini söyledi.

MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak kadın kollarıyla beraber, onlarla kucaklaşmak için burada olduklarını vurgulayan Yücebaş, "İçlerinden birçoğunun annesi, babası Çin zulmünden kurtulamamış, yetim evlatlarımız var. Çam sakızı çoban armağanı yardımda bulunmak için daha önce tespit ettiğimiz malzemeleri buraya ulaştırdık." diye konuştu.

Doğu Türkistanlı Hasan Amut ise 4 senedir burada yaşadıklarını ifade etti.

Bu süre zarfında Milliyetçi Hareket Partisi'nin elinden geleni kendilerinden esirgemediğini ve hep yardım ettiğini kaydeden Amut, "Allah onlardan razı olsun. Biz Türkiye Devleti'ni kendi devletimizden ayrı görmedik, bu memleketi ayrı görmedik. Doğu Türkistan neyse Türkiye bizim için odur. Sayın Cumhurbaşkanımız sağolsunlar, Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz, bizim için elinden geleni yapıyorlar." dedi.

Yemeğin ardından, Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için dua edildi.