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MHP Karapınar İlçe Başkanı Sonkaya güven tazeledi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:50

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KONYA (AA) – MHP Karapınar İlçe Başkanlığı görevine Faruk Sonkaya yeniden seçildi.

MHP Karapınar İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi, eski Belediye Düğün Salonu’nda yapıldı.

Mevcut başkan Sonkaya ile Adem Ak’ın hazırladığı iki listeyle seçime gidilen kongrede, 254 delege oy kullanıldı.

Faruk Sonkaya’nın listesi 135 oy alırken, Adem Ak’ın listesi 118 oyda aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla yeniden ilçe başkanlığına seçilen Sonkaya, yaptığı konuşmada, tüm partililere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Sonkaya başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Ercan Alp, Veli Taşçı, Yıldıray Karagöz, Hüseyin Boztaş, Hulusi Bekir Özdemir, Ali Yüzbaşıoğlu, Ali Bilgeç, Şahabettin Acar, Zafer Yentürk, Mustafa Bilge, Aydun Güç, Ali Osman Gündüz ve Mehmet Çekin yer aldı.

Faruk Sonkaya MHP Seçim

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