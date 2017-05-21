MHP Kayseri 12. Olağan İl Kongresi

KAYSERİ (AA) – MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, gerçekleştirilen Kayseri 12. Olağan İl Kongresi’nde yeniden il başkanlığına seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongreye, Ersoy’un yanı sıra MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, önceki dönem milletvekilleri, eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Vahapoğlu, burada yaptığı konuşmada kongrede tek aday gösterilen Kayseri MHP İl Başkanı Ersoy’a başarı diledi.

İl Başkanı Ersoy ise parti ve teşkilat içinde fitne çıkarmaya çalışan odakların bulunduğu ve bu kongre ile bunların son bulacağını söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada kullanılan oyların 630’unu alan Ersoy yeniden başkan seçildi.