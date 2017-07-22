MHP Kırşehir Merkez İlçe Kongresi

KIRŞEHİR (AA) – Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) yapılan Kırşehir Merkez İlçe Kongresinde Celal Türkmen yeniden başkan seçildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, yapılan konuşmaların ardından yeni ilçe başkanını belirleyebilmek için delegeler sandıklarda oy kullandı.

MHP Genel Merkezi tarafından kısa süre önce göreve getirilen Celal Türkmen’in tek aday olarak girdiği kongrede, 400 delegenin 271’inin oyunu alan mevcut başkan Türkmen yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongreye, MHP Genel Merkez MYK Üyesi İbrahim Çiftçi, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.