MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı istişare toplantısı yapıldı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından istişare toplantısı düzenlendi.
Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye'de iki blokun oluştuğunu ve bu blokların Cumhur ve Millet ittifakları olarak ayrıldığını belirtti.
HDP'nin, PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:
"HDP, Türkiye'nin yaptığı sınır dışı operasyonu ısrarla bir savaş olarak adlandırmaya çalışıyor. Bizim kardeşlerimiz olan Kürt halkı üzerinden algı oluşturarak Kürt'ler bunu hak etmiyor gibi bir yapının içerisine giriyorlar. Bu çok tehlikeli bir yapı. Aynı şeyi son günlerde Aleviler için de yapmaya kalktılar. Kaldı ki, Kürt kardeşlerimiz olsun, Alevi kardeşlerimiz olsun bizler bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapan bir zihniyetin temsilcileriyiz. O yüzden bizim kardeşliğimize kast eden kim olursa biz anında cevap veriyoruz."
MHP İl Başkanı Serkan Tok da Melikgazi İlçe Başkanlığına atanan Enes Ertuğrul Kalın'a çalışmalarında başarılar diledi.
50 yıllık bir partinin öncüleri olduklarını dile getiren Tok, "Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızın bugün tek eksiği ney diye sorarsanız, kadın kolları derim. 50 yıllık bir siyasi partinin gelecek nesillere daha güçlü gelebilmesi ve iktidara ortaklığı değil, iktidar olabilmesinin tek yolu kadın kollarının güçlenmesinde ve eşlerimizin de parti programlarına katılmasıyla bu işi daha geniş alanlara taşıyacağımızı görüyorum." dedi.
Teşkilat olarak Melikgazi ilçesine daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını aktaran MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise çalışmaları neticesinde eksik gördükleri alanlarda ilgili komisyonlar kurarak bu alanlarda görevlendirmeler yaptığını ifade etti.
Toplantıya, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Serap Şule Kalın, ilçe teşkilat üyeleri ve davetliler de katıldı.
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MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı istişare toplantısı yapıldı
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