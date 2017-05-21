MHP Olağan İl Kongresi

KIRIKKALE (AA) – MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, gerçekleştirilen Kırıkkale Olağan İl Kongresi’nde yeniden il başkanlığına seçildi.

Bahşili ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen kongreye, Baloğlu’nun yanı sıra MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, önceki dönem milletvekilleri, eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, “Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Bizler bir arada olduğumuz müddetçe bize hiçbir devletin, milletin ve gayrı milli hiçbir gücün gücü yetmeyecektir. Biz birbirimizi sevmeliyiz.” dedi.

Baloğlu da MHP’nin onurun, şahsiyetin kendisi olduğunu belirterek, bu gururu tekrar yaşamak için bir kez daha aday olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada 560 üyeden 410’unun oyunu alan Baloğlu, yeniden başkan seçildi.