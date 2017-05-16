MHP Yozgat İl Başkanı Sedef, yeniden aday

YOZGAT (AA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef, yeniden il başkanlığına adaylığını açıkladı.

Bir otelde basın toplantısı düzenleyen Sedef, burada yaptığı konuşmasında, yaklaşık 3 yıldır MHP Yozgat İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsattı.

Sedef, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 21 Mayı saat 13.30’da 41 ilde aynı gün ve saatte MHP il kongrelerinin gerçekleştirileceğini açıkladığını ve bu iller arasında Yozgat’ın da bulunduğunu söyledi.

Yapılacak kongrede Yozgat İl Başkanlığına yeniden aday olduğunu ifade eden Sedef, “Amacımız hep halka ve hakka hizmet etmek oldu. Bu uğurda gecemizi gündüzümüze katarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan davamızın sancağını bir adım ileri götürmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bugün yeni bir sürece giriyoruz. Yeni yapılacak il kongremizde tekrar aday olacağımı ilan etmek istiyorum.” dedi.