MHPli Cem Akbudak yoğun bakıma alındı
Kalp rahatsızlığı dolayısıyla Açık Fikirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan MHP önceki dönem İl Başkanı Cem Akbudak’ın ilk muayenesinden daha sonra yoğun bakım servisine alındığı, kalp damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle işlem geçireceği belirtildi. .
17 Aralık 2016 Cumartesi, 00:46
Kalp rahatsızlığı dolayısıyla Açık Fikirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan MHP önceki dönem İl Başkanı Cem Akbudak’ın ilk muayenesinden daha sonra yoğun bakım servisine alındığı, kalp damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle işlem geçireceği belirtildi.