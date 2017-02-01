MHP'li meclis üyelerinden CHP'ye ziyaret

ANKARA (AA) – Gölbaşı Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe Başkanlığını ziyaret ederek yeni ilçe yönetimine başarı dileklerini iletti.

Gölbaşı Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Ali İhsan Tunç, ziyarette yaptığı açıklamada, CHP yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek Gölbaşı için tüm partilerin ortak çalışma yapacağını söyledi.

Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii ki bu bir görev değişikliğidir, bayrak yarışıdır. Burada öncelikli amacımız da zaten hep birlikte Gölbaşı’na faydalı olabilmektedir. Sizlerin nezdinde de aynı siyasi görüşte olup da, bu uğurda uğraş veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de birlikte inşallah daha iyi hizmetleri Gölbaşı’na getirmek için el birliğiyle çalışacağız.”

CHP Gölbaşı ilçe Başkanı Bülent Elikesik de MHP’li meclis üyelerinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Benim bir felsefem vardır. Biz bir yerlerde doğduk ama doyduğumuz topraklara borcumuz var. Bu borcu ödemek de bizim borcumuz ve şerefimizdir. Biz belediyedeki çalışmalarımızda da Gölbaşı’nın menfaatleri doğrultusunda zaten Milliyetçi Hareket Partisi ile hareket ediyoruz.” diye konuştu.