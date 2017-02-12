MHP'nin Konya'daki toplantısı
– Genel Başkan Bahçeli’nin de katıldığı parti üst yönetimi ve milletvekilleri ile düzenlenen toplantı sona erdi
KONYA (AA) – Konya’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katıldığı parti üst yönetimi ve milletvekilleri ile düzenlenen toplantı tamamlandı.
Bahçeli’nin başkanlığında Konya Dedeman Otel’de dün başlayan toplantı iki oturum halinde gerçekleştirildi. Referandum kampanyası sürecinde izlenecek yolun istişare edildiği toplantının ardından Bahçeli KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki Muzaffer ve Merve Kaya çiftinin düğün törenine katıldı.
Bahçeli’ye burada geleneksel Konya düğün pilavı ikram edildi. Çevredekilerin yoğun ilgi gösterdiği Bahçeli, kutladığı çifte bilezik hediye etti.
Törenin ardından Bahçeli, kentten ayrıldı.