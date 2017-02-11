MHP'nin Konya'daki toplantısı başladı

– MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin üst yönetimi ve milletvekilleri ile düzenlenen toplantıya katıldı

KONYA (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya’da partisinin üst yönetimi ve milletvekilleri ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Devlet Bahçeli’nin başkanlığında Konya Dedeman Otel’de düzenlenen toplantı öncesi, basın mensuplarının kısa görüntü almasına izin verildi.

Bugün 2 oturum halinde gerçekleştirilecek toplantıda, referandum kampanyası sürecinde izlenecek yolun istişare edileceği belirtildi.

Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, genel, ekonomik ve sosyal hayattaki gelişmelerle TBMM’deki faaliyetlerin de değerlendirileceği bildirildi.

Toplantı basına kapalı devam ediyor.