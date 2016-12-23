Michelangelonun hastalığı ev hanımlarını tehdit ediyor

İstanbul Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Buldu Rönesans döneminin en ünlü sanatçılarından olan Michelangelo’nun son dönemlerinde çalışmalarında gözle görülür farklılık olduğunu bununda birinci parmak kök eklemindeki kireçlenmeden kaynaklandığını söyledi. Buldu, “Michelangelo 89 takvim ömrü her tarafında birçok heykel, fotoğraf, duvar boyamalarına imza atmıştır. Dünyanın sayılı eserleri aralarında gösterilen Vatikan’daki Sistina Şapeli ve San Pietro Bazilikası’ndaki Pieta onun çalışmalarıdır. Sanatkâr hayatının son dönemlerinde, gençlik ve orta yaş çalışmalarındaki türünden gözle görülür bir değişim ortaya çıkmıştır ve yapılan analizlerde birinci parmak kök eklemindeki kireçlenme sebebiyle sanatçının türünden şartların değişmesi saptanmıştır” diye konuştu.

Başparmak ekleminin kireçlenmesi hastalığı kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 3 kat pozitif olduğunu gösteren Op. Dr. Buldu, Bunun nedenleri aralarında bayan eklem kıkırdak kalınlığının azlığı, günlük aktivitelerde yoğun şekilde el eklemlerinin kullanılması, kadınlık hormonlarına tabi olarak eklem esnekliğinin daha artı olması sayılabileceğini söyledi.

50 yaşından daha sonra Türk ev kadınlarında ve bilhassa yoğun konut işi yapanlarda bu hastalığa sanıldığından daha sık rastlanıldığını açıklayan Op. Dr. Buldu, “ Rahatsızlık erkeklerde çoğunlukla elini değişik etkinlikler sebebiyle (heykeltraş, tornacı, tamirci,) çok kullananlarda veya eklem içi kırıklar sonrasında olur. Kadınlarda en sık diz eklemi kireçlenmesi (kıkırdak harabiyeti) ve ikinci sıklıkta da başparmak kök ekleminin kireçlenmesi görülür” ifadelerini kullandı.

“Elinizi çok zorlayıcı, tekrarlayan hareketlerden kaçının”

Op. Dr. Halil Buldu hastalığın belirtileri ve korunma yollarıyla ilgili şunları söyledi: “Rahatsızlık açılış döneminde elinizle zorlayarak kapak açma, çamaşır sıkma gibi hareketlerde ağrıyla kendini belli eder. İlerleyen dönemlerde kapı kolunu açmakta bile şiddetli sızı olur ve hastalığın son evrelerinde aktiviteden bağımsız olarak da yerleşen bir sancı süreci başlar. Bu döneme gelindiğinde ellerde dıştan da rahatça ayrım edilen deformasyonlar, şişmeler gelişir. Hastalıktan korunmanın tek yolu elinizi fazla zorunlu, tekrarlayan hareketlerden kaçınmaktır. Tedavisi hastalığın tanı konulduğu dönemine tarafından değiştirme gösterir. Erken dönemde yakalanan hastalara başparmak atelleri, analjezik, buz tedavisi yeterli olurken ilerleyen süreçlerde eklem içi enjeksiyonlar ve cerrahi tedaviler uygulanır. Günümüzde başparmak kök eklemi kireçlenmesi için uygulanan en geçerli ve yüz güldürücü ameliyat; dejenere eklem kıkırdakları çıkarıldıktan sonra el bileği seviyesindeki bir tendonun eklemi sabitlemek için kullanılması ve eklem boşluğunun da onunla doldurulmasıdır. Bu operasyon ardından sızı ortadan kalkar yalnızca eldeki sıkma gücünde bir tedarik azalma olur”.