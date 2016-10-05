KONYA (AA) – Konya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin midesinden 10 kilogramlık tümör çıkarıldı.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan Mehmet Balcı (60), karın ağrısı şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerde, Balcı’nın midesinde tümör tespit edildi. Midedeki 10 kilogramlık tümör, operasyonla alındı.

Balcı, yaklaşık 8 ay önce midesindeki rahatsızlık için hastaneye gittiğinde kendisine ilaç tedavisi uygulandığını söyledi.

Tümörün varlığından haberdar olduktan sonra çok şaşırdığını anlatan Balcı, sağlığına kavuştuğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

– “Nadir görülen tür”

Ameliyatı gerçekleştiren Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu, fark ettikleri 45 santimetrelik kitlenin, midede nadir görülen bir tümör türü olduğunu bildirdi.

Tümörün başta akciğer olmak üzere organlara ciddi baskı yapması nedeniyle operasyon kararı aldıklarını kaydeden Erikoğlu, “Kitle tüm mideyi tutmuş, karın arka duvarındaki damarları sarmış, kalın bağırsağın büyük kısmını invaze etmişti. Tüm mide ve kalın bağırsağı geniş bir şekilde çıkarıp, kitleyi de damarların üzerinden temizledik.” ifadelerini kullandı.