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Mihalgazi'de çocuklardan kutlama

28 Nisan 2017 Cuma, 16:10

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ESKİŞEHİR (AA) – Mihalgazi ilçesinde kötü hava şartlarından dolayı yapılamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bugün gerçekleştirildi.

Alpagut İlkokulu bahçesinde düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklara şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Daha sonra çocuklar, “yumurta taşıma”, “halka çevirme”, “çuval” ve “halat” yarışmaları yaptı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Programa Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Akgün, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

eskişehir Mihalgazi

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