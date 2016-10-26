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Mihalıççık Belediye Başkanı Uysal, işçilerle bir araya geldi

26 Ekim 2016 Çarşamba, 12:05
Mihalıççık Belediye Başkanı Uysal, işçilerle bir araya geldi

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ESKİŞEHİR (AA) – Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Uysal, Adularya Termik Santrali’nde çalışan işçilerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Belediye Konferans Salonu’ndaki toplantı, 15 Temmuz olaylarını anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı.

Burada bir konuşma yapan iş güvenliği uzmanı Cem Önsoy, termik santralde çalışan işçilerin sendika üyeliği, ücretsiz izin kullandırma, işten çıkarma, düzenli maaş alamama gibi sorunlarının olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı İsmail Uysal ise işçilerin mağduriyetini en aza indirmek için belediyenin imkanları doğrultusunda yardım yapacaklarını bildirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Soner Ergün ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantının ardından işçilere pasta ve meyve suyu ikram edildi.

eskişehir Mihalıççık

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