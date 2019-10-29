Mihalıççık'ta belediyenin yeni hizmet binası açıldı
ESKİŞEHİR (AA) – Mihalıççık Belediyesinin yeni hizmet binası törenle açıldı.
Törene DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, Belediye Başkanı Haydar Çorum ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.
Çorum, açılışta yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümünü kutladı.
Yaklaşık 6 aylık çalışma sonunda yeni hizmet binasını tamamladıklarını anlatan Çorum, şöyle konuştu:
"Bundan sonra halkımızla daha yakın, hep birlikte ilçemizin geleceği için hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim Yunus'un felsefesiyle ayrıştırmadan hep birlikte yöneteceğiz. Kısa sürede ilçemizin doğal gaz ve imar revizyonunu gerçekleştireceğiz. Boşalan binamızı da kısa sürede kültürevine dönüştürerek çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak için kullanacağız."
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