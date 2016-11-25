Mihaliççık'ta öğretmenler fidan dikti

ESKİŞEHİR (AA) – Mihalıççık ilçesindeki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 200 karaçam fidanı toprakla buluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle ilçedeki meşelik mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, ilçede görev yapan öğretmenler ve orman işletme müdürlüğü çalışanları katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Çelik, 200 karaçam fidanının dikildiği etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ilçede 85 eğitim görevlisinin çocukları en iyi şekilde yetiştirdiğini belirterek, öğretmenlerin diktikleri fidanla da doğanın gelişmesini katkı sağladığını vurguladı.

Çelik, İlçe Orman İşletme Müdürü Gazi Çetin ve öğretmenlere teşekkür etti.