Mihalıççık'ta tarımsal değerlendirme toplantısı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mihalıççık Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılan programa katılan Ziraat Mühendisi Yücel Tuncer, hibe destek programlarıyla Eskişehir ve ilçelerinde yapılan tesislerle ilgili sunum yaptı.

Yeni destekleme programları hakkında bilgi veren Tuncer, ”Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği”nin Resmi Gazetede yayımlandığını söyledi.

Tuncer, hibe programından yararlanmak isteyenlerin 4 Aralık’a kadar proje başvurularını www.tarim.gov.tr adresinden yapmaları gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nurettin Özcan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Arif Çelik ve mahalle muhtarları katıldı.