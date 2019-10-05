Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon Sempozyumu
ANKARA (AA) – Sağlık Bilimleri Üniversitesince (SBÜ) düzenlenen Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon Sempozyumu'nda gaita naklinin hastalıkların tedavisindeki yeri ve önemi ele alındı.
SBÜ Halil Akçiçek Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğretim üyeleri ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.
Programa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uygun, Türkiye'de "dışkı nakli" ile ilgili düzenlenen tek sempozyumun gerçekleştirildiğini ifade etti.
Dışkı naklinin, antibiyotik tüketimi ve sağlıksız beslenme ile bozulmuş bağırsaklardaki ishallerin tedavisinde, kanlı kolitte ve obezite tedavisinde kullanıldığını aktaran Uygun, "Biz, sağlıksız dışkıyı atıyor, yerine fekal transplantasyon yani 'dışkı nakli' dediğimiz sağlıklı bağırsak florasını bırakıyoruz. Bu şekilde de birçok hastalığı tedavi edebiliyoruz." dedi.
Prof. Dr. Uygun, bağırsaktaki bozuklukların nörolojik hastalıklara da sebep olabileceğine işaret ederek, mutluluğu sağlayan serotonin hormonun yüzde 88'inin, dopaminin yüzde 57'sinin bağırsaklarla ilişkisi olduğunu söyledi.
Depresyon, demans, alzaymır gibi rahatsızlıkların tedavisinin dışkı nakli ile yapılması gerektiğinin ortaya çıktığını vurgulayan Uygun, "Diyabette çok iyi mesafe aldık ve bugün dünyada Çin'den sonra en fazla gaita nakli yapan merkez biziz." diye konuştu.
Bağırsaklarda 100 ile 160 trilyon arasında canlı yaşadığını ve bunun, beslenmeyle direkt alakalı olduğuna dikkati çeken Uygun, şu bilgileri verdi:
"Yediklerimiz, kullandığımız antibiyotikler, bağırsaklarımızın sağlıklı olmasında çok önemli. Doğal olmayan beslenme yöntemlerinin, şekerli, paketlenmiş gıdaların ağırlıklı tüketildiği bir beslenme tarzı bağırsaklarda sağlıksız bir ortam yaratıyor ve bu da bizim mikrobiyotamızı bozuyor, hastalıklar başlıyor. Yapmamız gereken, Akdeniz tipi diyetle beslenmek, paketlenmiş gıdalardan uzak durmak, hareket etmek gerekiyor mutlaka. Bu, sadece beslenmeyle olmuyor. Hem doğal beslenmeli hem de hareket etmeliyiz. Bu ikisi beraber olunca bu, floramıza da yansıyor."
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