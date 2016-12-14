Millet İHA ve TGRTye sahip çıktı!
40 yıldır benzer sorumlulukla yayınlama hayatını sürdüren İhlas Medya Grubu için Twitter ve Facebook’tan kampanyalar yürüten insanlar, “daima doğruları sizden öğrendik” mesajları ile İHA ile TGRT Haber’e yardım verdi. Twitter’da #İHAveTGRTmilletinsesidir etik.
40 yıldır benzer sorumlulukla yayınlama hayatını sürdüren İhlas Medya Grubu için Twitter ve Facebook’tan kampanyalar yürüten insanlar, “daima doğruları sizden öğrendik” mesajları ile İHA ile TGRT Haber’e yardım verdi.
Twitter’da #İHAveTGRTmilletinsesidir etiketiyle medya kuruluşlarımıza sahip çıkan vatandaşlar, paylaşmış oldukları tweetlerle de İhlas Medya’nın 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki tutumuna övgüler yağdırdı.
Siz de #ihavetgrtmilletinsesidir etiketiyle 40 yıldır MİLLETİN sesi olmaya ve SORUMLULUK SAHIBI yayıncılık yapmaya sürekli kurumumuza sahip çıkabilirsiniz.